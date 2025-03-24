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Вероника Куропаткина: ни разу не разговаривала с парнями из мужского «Зенита» о футболе

Вероника Куропаткина: ни разу не разговаривала с парнями из мужского «Зенита» о футболе
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Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина призналась, что никогда не разговаривала о футболе с игроками мужской команды сине-бело-голубых.

«Много футболисток и футболистов можно сравнить стилистически. Чаще всего это не представители одного клуба. Например, Люси Бронз, крайний защитник «Челси». Я часто думаю: «Люсечка, ну в каком же ты порядке». Мне кажется, её футбол схож с игрой Феде Вальверде, который сейчас вынужденно играет на краю обороны. Хоть я и не люблю «Реал».

Интересно, общаются ли они между собой на тему футбола, обсуждают матчи? Мы — игроки ЖФК «Зенит» — достаточно часто пересекаемся с парнями из мужского «Зенита», но лично я ни разу ни с кем не разговаривала про футбол. Хотя это было бы интересно. Надеюсь, что когда-нибудь предоставится такая возможность», — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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