Куропаткина сравнила отменённый гол «Атлетико» «Реалу» с пенальти в ворота «Зенита» в ЛЧ

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина сравнила отменённый гол мадридского «Атлетико» «Реалу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с пенальти в ворота сине-бело-голубых в этом турнире.

«Очень надеюсь, что в ближайших матчах никакое случайное, никому не видимое двойное касание мяча при пробитии пенальти не решит исход, как это произошло в мадридском дерби. Я в своей карьере никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Хотя, конечно, мы редко играем с VAR. Да, в футболе всё решают мелочи, но не такие. Вспоминаю матч мужского «Зенита» в ЛЧ с «Ювентусом» в 2021 году. Пауло Дибала не забил пенальти в середине второго тайма, судья принял решение о перебитии 11-метрового удара, так как игроки сине-бело-голубых вбежали в штрафную до удара. Казалось бы, всё по делу, такие правила. Но лично я видела подобное «нарушение правил» сотни раз и ни разу, чтобы при этом пенальти перебивался. Получается правило, которое работает не всегда и не везде», — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.