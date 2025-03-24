Томас Тухель прокомментировал победу сборной Англии над Албанией

Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель высказался по итогам матча отборочного раунда к чемпионату мира — 2026 с национальной командой Албании. Игра состоялась в пятницу, 21 марта, и завершилась победой англичан со счётом 2:0.

«Мы можем добиться большего и должны добиться большего. Мы начали неплохо, но соперника было трудно измотать, потому что они защищались низким блоком, и во всех матчах, которые мы видели на Евро-2024 с участием Албании, им удавалось не упускать свои шансы и не пропускать простые голы. Во втором тайме, как мне показалось, мы были слишком медленными, не хватало бега с мячом, чтобы чаще оказываться за линией», — приводит слова Тухеля официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.