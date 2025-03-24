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Томас Тухель прокомментировал победу сборной Англии над Албанией

Томас Тухель прокомментировал победу сборной Англии над Албанией
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Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель высказался по итогам матча отборочного раунда к чемпионату мира — 2026 с национальной командой Албании. Игра состоялась в пятницу, 21 марта, и завершилась победой англичан со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 1-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Албания
1:0 Льюис-Скелли – 20'     2:0 Кейн – 77'    

«Мы можем добиться большего и должны добиться большего. Мы начали неплохо, но соперника было трудно измотать, потому что они защищались низким блоком, и во всех матчах, которые мы видели на Евро-2024 с участием Албании, им удавалось не упускать свои шансы и не пропускать простые голы. Во втором тайме, как мне показалось, мы были слишком медленными, не хватало бега с мячом, чтобы чаще оказываться за линией», — приводит слова Тухеля официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

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