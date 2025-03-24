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«Обе сборные должны были пройти дальше». Тренер Нидерландов Куман — о матче с Испанией

«Обе сборные должны были пройти дальше». Тренер Нидерландов Куман — о матче с Испанией
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о прошедшем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании, которая одержала победу в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:4 пен.) и вышла в 1/2 финала турнира.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 3
5 : 4
Нидерланды
1:0 Оярсабаль – 8'     1:1 Депай – 54'     2:1 Оярсабаль – 67'     2:2 Матсен – 79'     3:2 Ямаль – 103'     3:3 Симонс – 109'    

«Обе сборные должны были пройти дальше, но сделать это мог только один. Это была напряжённая ничья, которую решила удача. Я очень горжусь игроками. Мы отреагировали на три гола Испании. Мы сделали всё возможное и играли с максимальной интенсивностью. Конечно, мы хотели бы пройти квалификацию. Начало было сложным, мы не очень хорошо прессинговали. Но мы показали очень сильный менталитет на протяжении всего матча, потому что мы реагировали на их голы. Мы выбыли, но и многое приобрели благодаря тому, как мы играли», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

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