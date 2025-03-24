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Воспитанник «Зенита» Козлов: Аршавин всегда на юморе и позитиве

Воспитанник «Зенита» Козлов: Аршавин всегда на юморе и позитиве
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов, ранее выступавший за «Зенит», поделился мнением об Андрее Аршавине, который работает в структуре сине-бело-голубых.

— С друзьями из «Зенита» — второй команды, молодёжки — на связи?
— Конечно, со всеми хорошие отношения.

— А с Аршавиным взаимных подколок больше не было?
— Бывает. Он просто такой человек, который всегда на юморе и позитиве, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игрок перешёл в «Краснодар» в июле 2024 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, где отметился тремя голами и двумя передачами.

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