Воспитанник «Зенита» Козлов: Аршавин всегда на юморе и позитиве

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов, ранее выступавший за «Зенит», поделился мнением об Андрее Аршавине, который работает в структуре сине-бело-голубых.

— С друзьями из «Зенита» — второй команды, молодёжки — на связи?

— Конечно, со всеми хорошие отношения.

— А с Аршавиным взаимных подколок больше не было?

— Бывает. Он просто такой человек, который всегда на юморе и позитиве, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игрок перешёл в «Краснодар» в июле 2024 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, где отметился тремя голами и двумя передачами.