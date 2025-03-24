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Финальная часть Лиги наций пройдёт в Германии

Финальная часть Лиги наций пройдёт в Германии
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Все матчи финальной части Лиги наций УЕФА пройдут в Германии. Стадион «Арена Мюнхен» в Мюнхене примет одну из полуфинальных игр и финал, а другая встреча 1/2 финала и матч за третье место пройдут на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте. Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал — 8 июня.

Напомним, в рамках 1/2 финала турнира сборная Германии сыграет с Португалией, а национальная команда Испании будет играть с Францией.

Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша турнира «Красная фурия» по пенальти обыграла национальную команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).

Турнирная сетка Лиги наций
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