Данила Козлов высказался о вылете «Краснодара» из Кубка России

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о вылете своей команды из Кубка России. На стадии четвертьфинала Пути регионов «быки» уступили «Ахмату» — 1:2.

— Есть понимание, что случилось с «Краснодаром» в матче Кубка России с «Ахматом»?

— Так сложилось. Плохой матч в нашем исполнении. Возможно, это поможет нам сэкономить силы для РПЛ, но мы точно не хотели такого результата. Нужно исключить такие ошибки в чемпионате.

— Чемпионат же у вас изначально был в приоритете?

— Нет такого. Для нас изначально были важны оба турнира. На Кубок настраивались так же, как и на РПЛ. Просто в Кубке практически за пять минут проиграли и потеряли возможность продолжить борьбу, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.