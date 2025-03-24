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Глушенков: со «Спартаком» я чётко выполнял свою задачу, вот и получил мяч только три раза

Глушенков: со «Спартаком» я чётко выполнял свою задачу, вот и получил мяч только три раза
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Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков высказался о своей игре в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2), а также отреагировал на критику в свой адрес после восстановления от травм.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Со «Спартаком» я чётко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с «Факелом», в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со «Спартаком» я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру.

— Как относишься к словам, что после травм Глушенков вернулся намного слабее, чем был до этого?
— Да это всегда так работает. Три игры забиваешь — говорят, что достоин «Барселоны». Четыре не забьёшь, а команда проиграет — тебя всегда будут поливать грязью. На это реагировать никогда не нужно, и я не буду, — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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