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Тренер Хорватии Далич прокомментировал поражение от Франции в серии пенальти

Тренер Хорватии Далич прокомментировал поражение от Франции в серии пенальти
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о прошедшем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (0:2, 4:5 пен).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
5 : 4
Хорватия
1:0 Олисе – 52'     2:0 Дембеле – 80'    

«Я поздравляю французов, они были более сильным соперником. Наши ребята выложились по полной. После трёх дней было нелегко вернуться в игру. Мы не хотели обороняться, но они нас заставляли. Мы боролись изо всех сил, выкладывались по максимуму, дошли до серии пенальти, но в этой части нам не повезло», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

В первой игре хорватская национальная команда одержала победу со счётом 2:0. В её составе голами отметились нападающий Анте Будимир и полузащитник Иван Перишич.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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