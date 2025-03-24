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Гришин: сборная России объективно сильнее Замбии по качеству футболистов

Гришин: сборная России объективно сильнее Замбии по качеству футболистов
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Замбии, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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П1
X
П2

«Сборная России объективно сильнее Замбии по качеству футболистов. Тем более что замбийцы приехали не сильнейшим составом. Если бы мы играли на международных турнирах и готовились к ним, Валерий Карпин вызвал бы 18–20 футболистов на этот матч, чтобы наигрывать основу команды. А так, у нас есть время проверить как можно больше кандидатов. Можно экспериментировать и доносить футболистам своё видение футбола», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.

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