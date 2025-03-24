Новая Зеландия завоевала путёвку на чемпионат мира — 2026

Сборная Новой Зеландии стала пятым участником предстоящего чемпионата мира по футболу. Новозеландцы разгромили в финале отборочного раунда Новую Каледонию (3:0) и получили путёвку в финальную часть турнира.

Отметим, что чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Привычный формат турнира будет изменён: национальные команды будут разделены на 12 групп по четыре сборные, где каждая сыграет по три матча на групповом этапе. Две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших третьих мест выйдут в стадию плей-офф.

Основная часть матчей состоится в США, где пройдут 60 из 80 игр, включая все стадии с 1/4 финала и далее. В Канаде и Мексике будут проведены по 10 матчей.