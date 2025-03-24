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Форвард «Барселоны» Рафинья рассказал, какие игроки служили ему примером для подражания

Форвард «Барселоны» Рафинья рассказал, какие игроки служили ему примером для подражания
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Крайний нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья рассказал, с каких футболистов старался брать пример.

«Мой пример для подражания? Неймар и Роналдиньо. Эти два игрока были для меня огромным вдохновением. Я не часто наблюдал за Роналдиньо, когда он играл, потому что был слишком молод. Но благодаря YouTube я смог посмотреть клипы с его участием и других игроков, таких как Ривалдо, Роналдо», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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