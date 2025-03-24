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Алексей Игонин: Глушенкову надо меньше говорить и больше делать

Алексей Игонин: Глушенкову надо меньше говорить и больше делать
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Российский экс-футболист Алексей Игонин отреагировал на очередное резонансное высказывание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Накануне игрок заявил, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче РПЛ всего три раза.

«Глушенков сейчас не настолько эффективный, насколько был. Такие периоды неизбежны. Ему надо меньше говорить и больше делать. В основном определяют по видимым результатам, насколько футболист нужен команде. Надо сосредоточиться на пользе для команды — если нет голов, то это могут быть отборы.

Не бывает длинных и идеальных подъёмов. Глушенкову надо посмотреть, как складывалась карьера у других футболистов. Если брать тех же нападающих, то сейчас часто говорят после рекорда Дзюбы, что у Кержакова была безголевая серия. Помню, для Александра это было сложно, но он ни в коем случае не подавал виду! Не помню, чтобы его меняли на поле. Он старался делать тогда на поле всё для команды, а не для голов и рекордов», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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