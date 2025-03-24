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Тетрадзе — о разгромной победе Грузии: никто не ожидал такого результата с Арменией

Тетрадзе — о разгромной победе Грузии: никто не ожидал такого результата с Арменией
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Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о разгромной победе сборной Грузии во втором стыковом матче лиг B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 с Арменией (6:1). Отметим, что по результатам двухматчевого противостояния грузинская национальная команда одержала победу со счётом 9:1.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи В/С. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Грузия
Окончен
6 : 1
Армения
1:0 Ароян – 4'     2:0 Микаутадзе – 14'     3:0 Чакветадзе – 23'     4:0 Китеишвили – 27'     5:0 Микаутадзе – 35'     5:1 Севикян – 48'     6:1 Кварацхелия – 62'    

«Никто не ожидал такого результата со сборной Армении! Но в победе были уверены. Сборная Грузии на сегодняшний день — команда, которая показывает хороший результат. В первом тайме удалось забить, ребята раскрепостились и стали уверенными. Это и помогло добиться такого хорошего результата. Команда выглядит очень хорошо в последних матчах», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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