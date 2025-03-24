Тетрадзе — о разгромной победе Грузии: никто не ожидал такого результата с Арменией

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о разгромной победе сборной Грузии во втором стыковом матче лиг B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 с Арменией (6:1). Отметим, что по результатам двухматчевого противостояния грузинская национальная команда одержала победу со счётом 9:1.

«Никто не ожидал такого результата со сборной Армении! Но в победе были уверены. Сборная Грузии на сегодняшний день — команда, которая показывает хороший результат. В первом тайме удалось забить, ребята раскрепостились и стали уверенными. Это и помогло добиться такого хорошего результата. Команда выглядит очень хорошо в последних матчах», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.