Полузащитник «Краснодара» Козлов рассказал, на кого равняется из российских футболистов

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов рассказал, на кого равняется из российских футболистов. Он выделил полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Много есть классных футболистов, но я бы выделил Головина, который выступает в Европе. По уровню своей игры он заслуживает быть лидером в сборной и «Монако». Хочется равняться на него. В РПЛ же нравится Обляков, у него приятный стиль игры», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игрок перешёл в «Краснодар» в июле 2024 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, где отметился тремя голами и двумя передачами.