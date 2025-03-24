Перед матчем между Россией и Замбией состоится рекордный флешмоб

Перед началом товарищеского матча между сборными России и Замбии будет организован музыкальный флешмоб под композицию Moscow Calling группы «Парк Горького», сообщает пресс-служба национальной команды.

«Более 500 музыкантов выступят перед матчем сборных России и Замбии. Музыкальный флешмоб станет самым масштабным выступлением на спортивном соревновании в Европе! На поле стадиона «Динамо» выйдет более 500 гитаристов, клавишников и вокалистов, которые исполнят легендарный хит группы «Парк Горького» – Moscow Calling», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Матч между сборными России и Замбии состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.