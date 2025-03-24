Глушенков: в этом году РПЛ может выиграть вообще любой клуб из верхней части таблицы

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Что нужно «Зениту», чтобы успешно продолжать борьбу за чемпионство?

— Взбодриться. Всем нам, всей команде, всему клубу. Ещё ничего не потеряно: есть очная встреча с «Краснодаром», до этого — с «Рубином» и «Локомотивом», есть игра с «Динамо». Уверен, что и все конкуренты ещё будут терять очки. По-хорошему, нужно выиграть девять из девяти оставшихся матчей, это то, что нам нужно. Если хотите моё мнение, то в этом году чемпионат может выиграть вообще любой клуб из верхней части таблицы, — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Локомотив» идёт четвёртым с 40 очками. Московское «Динамо» после аналогичного количества игр находится на пятом месте, в активе команды 39 очков.