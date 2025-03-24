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Козлов рассказал, какой футбол прививает молодёжной сборной России тренер Шабаров

Козлов рассказал, какой футбол прививает молодёжной сборной России тренер Шабаров
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов рассказал, в какой футбол пытается играть молодёжная сборная России под руководством Ивана Шабарова.

«Атакующий. Чтобы был контроль мяча, постоянные вертикальные передачи, много прессинга. Без мяча хотим оказывать давление и овладевать мячом. Классный стиль игры, мне он близок. Посмотрите результаты предыдущих матчей, молодёжка почти всегда забивает больше двух голов за матч», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игрок перешёл в «Краснодар» в июле 2024 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, где отметился тремя голами и двумя передачами.

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