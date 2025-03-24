Вратарь сборной Франции Меньян: понимали, что должны отомстить Хорватии

29-летний вратарь «Милана» и сборной Франции Мик Меньян высказался о прошедшем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Хорватии (2:0, 5:4 пен). В первом матче «трёхцветные» уступили со счётом 0:2.

«Мы понимали, что должны были отомстить за первый матч. Они доминировали в первой встрече, и это немного задело нашу гордость. Мы знали, что должны быть сконцентрированы от первого до последнего свистка, и мы знали, что дело может дойти до пенальти. Лично я понимал, что, что бы ни случилось, я должен быть готов», — приводит слова Меньяна официальный сайт УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).