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Вратарь сборной Франции Меньян: понимали, что должны отомстить Хорватии

Вратарь сборной Франции Меньян: понимали, что должны отомстить Хорватии
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29-летний вратарь «Милана» и сборной Франции Мик Меньян высказался о прошедшем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Хорватии (2:0, 5:4 пен). В первом матче «трёхцветные» уступили со счётом 0:2.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
5 : 4
Хорватия
1:0 Олисе – 52'     2:0 Дембеле – 80'    

«Мы понимали, что должны были отомстить за первый матч. Они доминировали в первой встрече, и это немного задело нашу гордость. Мы знали, что должны быть сконцентрированы от первого до последнего свистка, и мы знали, что дело может дойти до пенальти. Лично я понимал, что, что бы ни случилось, я должен быть готов», — приводит слова Меньяна официальный сайт УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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