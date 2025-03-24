Вратарь сборной Франции Меньян: понимали, что должны отомстить Хорватии
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29-летний вратарь «Милана» и сборной Франции Мик Меньян высказался о прошедшем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Хорватии (2:0, 5:4 пен). В первом матче «трёхцветные» уступили со счётом 0:2.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
5 : 4
Хорватия
1:0 Олисе – 52' 2:0 Дембеле – 80'
«Мы понимали, что должны были отомстить за первый матч. Они доминировали в первой встрече, и это немного задело нашу гордость. Мы знали, что должны быть сконцентрированы от первого до последнего свистка, и мы знали, что дело может дойти до пенальти. Лично я понимал, что, что бы ни случилось, я должен быть готов», — приводит слова Меньяна официальный сайт УЕФА.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).
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