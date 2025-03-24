Чонтофальски: благодарен «Зениту», но не смогу приехать на матч в честь 100-летия

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Словакии Камил Чонтофальски заявил, что не сможет посетить игру, посвящённую 100-летию сине-бело-голубых. 100 лет «Зенит» отметит 25 мая 2025-го.

– «Зенит» планирует провести матч в честь 100-летия клуба. Вы получали приглашение?

– Я получил приглашение и безмерно благодарен клубу, но, к сожалению, сезон в Чехии заканчивается 25 мая, поэтому я не смогу приехать. Думаю, что ещё будут возможности посетить Питер, — приводит слова Чонтофальского Metaratings.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. «Зенит» выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет и ни разу не уступал в борьбе за чемпионство под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавляет команду с 2018 года.