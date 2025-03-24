Дмитрий Баранник: Глушенков должен забивать, а не думать, что происходит

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Баранник отреагировал на очередное резонансное высказывание полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова. Накануне игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче РПЛ всего три раза.

«У Максима был огромный взлёт, но случилась травма. Ожидания от себя остаются у него такими же, какие были до травмы. Но необходим путь, чтобы вернуться на свой уровень. Вопрос, сколько времени это займёт. Глушенков молодой и неопытный, может торопить события. Так часто бывает, что после травмы человек меняется. Нужно терпение, чтобы всё восстановилось. Он должен забивать, а не думать, что происходит. Наверняка в клубе есть психологи и опытные люди, которые подсказывают», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.