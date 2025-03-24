Козлов: без Сперцяна сложнее, но есть люди, которые могут его заменить

Хавбек «Краснодара» Данила Козлов высказался по поводу отсутствия Эдуарда Сперцяна в составе «быков» из-за травмы.

«Конечно, команде сложнее без Сперцяна! Он капитан и лидер «Краснодара». Чувствуется его отсутствие, но у нас классная команда, и есть люди, которые могут его заменить. Потеря существенная, но в команде, которая борется за чемпионство, не должно быть незаменимых», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск. Второе и третье место делят между собой «Спартак» и «Зенит», у обоих по 43 очка.