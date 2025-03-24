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Игрок сборной Замбии Чепеши: Россия — серьёзная сборная, рад сыграть с ней

Игрок сборной Замбии Чепеши: Россия — серьёзная сборная, рад сыграть с ней
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Защитник сборной Замбии Бенедикт Чепеши высказался в преддверии товарищеского матча с национальной командой России, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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«Это очень хороший опыт для нас. Россия — серьёзная сборная и очень большая страна. Рад оказаться здесь и сыграть против такой великой нации. Сейчас мы в отличной форме, впереди тренировки, после которых будем полностью готовы к игре», — заявил Чепеши в эфире «Матч ТВ».

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.

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