Игрок сборной Замбии Чепеши: Россия — серьёзная сборная, рад сыграть с ней

Защитник сборной Замбии Бенедикт Чепеши высказался в преддверии товарищеского матча с национальной командой России, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Это очень хороший опыт для нас. Россия — серьёзная сборная и очень большая страна. Рад оказаться здесь и сыграть против такой великой нации. Сейчас мы в отличной форме, впереди тренировки, после которых будем полностью готовы к игре», — заявил Чепеши в эфире «Матч ТВ».

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.