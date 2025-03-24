Агент игрока «Спартака» Мартинса назвал причину преображения футболиста

Футбольный агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса, высказался о преображении игрока в нынешнем сезоне.

«Мартинс очень счастлив в «Спартаке». Причина его преображения — хорошее физическое состояние. Лидер — очень сильное слово, но, когда Кристофер в порядке, он определённо один из лидеров команды», — приводит слова Боннефона Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.