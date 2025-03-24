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Стогниенко прокомментировал победу сборной Франции над Хорватией в Лиге наций

Стогниенко прокомментировал победу сборной Франции над Хорватией в Лиге наций
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Комментатор Okko Спорт Владимир Стогниенко высказался о прошедшем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА между сборными Франции и Хорватии (2:0, 5:4 пен). В первом матче «трёхцветные» уступили со счётом 0:2.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
5 : 4
Хорватия
1:0 Олисе – 52'     2:0 Дембеле – 80'    

«Французская сборная одна из самых талантливых в мире, и перед Дешамом стоит задача грамотно воспользоваться богатейшими кадровыми ресурсами. В первом матче главный тренер ошибся — и команда потерпела поражение. На этот раз ничего подобного не было: французская команда выглядела мотивированной, стремительной и полной сил. У хорватов другая проблема — все лидеры в возрасте, трёх дней на восстановление явно не хватило, мяч держался плохо и скорости, предложенные соперником, оказались явно запредельными для сборной Хорватии. Два мяча, которые забили французы, были ещё не самым худшим вариантом — дело могло закончиться разгромом, но голкипер Ливакович играл хорошо. Златко Далич очень долго тянул со сменой лидеров (равноценной замены просто не было) и добивался отличных результатов, но теперь откладывать уже некуда. Вечно надеяться на Модрича и Перишича невозможно», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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