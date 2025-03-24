Экс-игрок «Динамо» Моро прокомментировал поражение Хорватии от Франции в Лиге наций

Бывший полузащитник московского «Динамо» Никола Моро, ныне выступающий за итальянскую «Болонью», прокомментировал поражение сборной Хорватии в ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (0:2, 4:5 пен).

«Это была хорошая игра со стороны Франции. Мы играли в оборонительном блоке и пытались сохранить владение мячом, контролировать игру, но в итоге дело дошло до дополнительного времени. Пенальти — это просто удача жребия, а они забили больше, чем мы, и всё», — приводит слова Моро официальный сайт УЕФА.

Никола Моро выступал за «Динамо» с 2020 года. За московский клуб 24-летний хорват провёл 66 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.