«Всегда веду себя естественно». Станислав Черчесов — о своём образе в обществе

Известный российский тренер Станислав Черчесов высказался о своём суровом образе в обществе. Он заявил, что всегда ведёт себя естественно.

— Вы кажетесь такой стеной непробиваемой, которая чётко гнёт свои требования, ни под кого никогда не подстраивается. Вот развейте миф, который есть, что Станислав Черчесов не очень гибкий в плане психологических настроек тренер.

— Ну, вот вы сказали, я какая-то стена непробиваемый, может, от вратарской карьеры это автоматически переросло, и вот этот имидж, как говорится, остался. Ну, опять же, согласитесь, чтобы в команде что-то было, каждый по-своему это выстраивает, чтобы все стрелы в тебя попадали, а команда ничего не чувствовала. Последний мой опыт вы видели в Казахстане, да? Делаем, выстраиваем молодых. И приходится какие-то вещи делать, чтобы все про 0:3 забывали. И в интервью там, на пресс-конференции ты же должен какие-то вещи сказать, что 0:3, всё, забыли, все стрелы на меня из-за каких-то вещей, и команда спокойно опять готовится. Может, это иногда работает. Может, сам как-то себя веду не так, как кому-то хочется. Ну, я веду себя всегда естественно, а не иду на пресс-конференцию или ещё что. Я же к вам пришёл, я же не готовился: «Так, какой образ мне сегодня принять?» — сказал Черчесов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».