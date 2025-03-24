Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сан-Марино — Румыния. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всегда веду себя естественно». Станислав Черчесов — о своём образе в обществе

«Всегда веду себя естественно». Станислав Черчесов — о своём образе в обществе
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Станислав Черчесов высказался о своём суровом образе в обществе. Он заявил, что всегда ведёт себя естественно.

— Вы кажетесь такой стеной непробиваемой, которая чётко гнёт свои требования, ни под кого никогда не подстраивается. Вот развейте миф, который есть, что Станислав Черчесов не очень гибкий в плане психологических настроек тренер.
— Ну, вот вы сказали, я какая-то стена непробиваемый, может, от вратарской карьеры это автоматически переросло, и вот этот имидж, как говорится, остался. Ну, опять же, согласитесь, чтобы в команде что-то было, каждый по-своему это выстраивает, чтобы все стрелы в тебя попадали, а команда ничего не чувствовала. Последний мой опыт вы видели в Казахстане, да? Делаем, выстраиваем молодых. И приходится какие-то вещи делать, чтобы все про 0:3 забывали. И в интервью там, на пресс-конференции ты же должен какие-то вещи сказать, что 0:3, всё, забыли, все стрелы на меня из-за каких-то вещей, и команда спокойно опять готовится. Может, это иногда работает. Может, сам как-то себя веду не так, как кому-то хочется. Ну, я веду себя всегда естественно, а не иду на пресс-конференцию или ещё что. Я же к вам пришёл, я же не готовился: «Так, какой образ мне сегодня принять?» — сказал Черчесов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
И стоило убирать Черчесова? Как живёт сборная Казахстана после ухода российского тренера
И стоило убирать Черчесова? Как живёт сборная Казахстана после ухода российского тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android