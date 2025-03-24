Данила Козлов: Галицкий любит клуб и бывает практически на всех играх

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов поделился мнением о президенте южного клуба Сергее Галицком.

— С Галицким за эти восемь-девять месяцев приходилось общаться?

— Да, он очень любит клуб и бывает практически на всех играх, часто приезжает на тренировки. Сергей Николаевич тоже говорит, что ему нравится, как я работаю и проявляю себя. Желает мне успехов, говорит, что надеется на меня.

— Масштаб личности сразу ощутил?

— Конечно, понимаю, кто он. Но в общении не ощущается какого-то другого отношения — говорим про футбол и не более, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.