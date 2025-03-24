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«Мы же не в юбке, а в штанах ходим». Станислав Черчесов — об общении со СМИ

«Мы же не в юбке, а в штанах ходим». Станислав Черчесов — об общении со СМИ
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Известный российский тренер Станислав Черчесов высказался об общении со СМИ и о формировании своего имиджа в прессе.

— Насколько важно для тренера общение с прессой, создание собственного образа, имиджа? Нужно ли вообще об этом думать? Как с этим быть?
— Ну, я не знаю, всё-таки мы же не в юбке, а в штанах ходим, в брюках. И поэтому как-то надо это делать. Понятно, определённые вещи ты не должен себе позволять какие-то. В конце концов, ты не Станислав Черчесов лично. Вот я сейчас, кстати, Станислав Черчесов. А если бы я тренировал команду любую, я бы был Станиславом Черчесовым, главным тренером. Я уже как-то по-другому [бы вёл себя], потому что я представляю условный Казахстан, сборную, или «Легию», или там Будапешт и так далее. Сейчас я Станислав Черчесов сам по себе. Другое дело, что вы абсолютно правы в современном мире, когда образ надо продавать, согласитесь, да?

— Но, скажем так, ты даже хочешь этого или не хочешь, но твой образ продаётся независимо от твоего желания.
— Поэтому на это надо обращать внимание. Опять же, тренер — это не только поле, тренировка, ещё что-то. Ну, мы же общаемся и с коллегами, масштаба абсолютно, как говорится, другого. И поэтому ты у них тоже спрашиваешь, как, что, потому что если ты как тренер хочешь расти, ну, посмотреть, как Йоахим Лёв составлял тренировки, я за ним записывал, да, ну, я же не стану Йоахимом Лёвом, да? Английский выучить, немецкий выучить, это тоже образ поменять определённый, потому что это для работы надо, а не для меня. Вот представляешь клуб, ну, ты же должен представлять клуб, чтобы ему не вредить, да? Ты же не себя представляешь, а клуб. Поэтому и встречался кое с кем, общался с психологами, ещё что-то, чтобы, ну, как-то подсказали, потому что они тебя со стороны видят», — сказал Черчесов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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