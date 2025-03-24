Данила Козлов: Кордоба настраивает перед играми, он живёт футболом

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о своём одноклубнике — колумбийском нападающем Джоне Кордобе. Он рассказал, что легионер даёт много советов и помогает команде настраиваться на матчи.

«Кордоба даёт много советов, настраивает перед играми и живёт футболом. У него хорошее общение со всей командой, и никаких вопросов к человеческим качествам нет — приятный и интересный человек», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Данила Козлов перешёл в «Краснодар» в июле 2024 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, где отметился тремя голами и двумя передачами.