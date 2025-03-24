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Данила Козлов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Данила Козлов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о чемпионских амбициях южного клуба.

«Можно посмотреть в таблицу и увидеть, что после 2/3 чемпионата мы на первом месте. Всё в наших руках. Главное — показывать свой футбол и добиваться результата», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск. Второе и третье место делят между собой «Спартак» и «Зенит», у обоих по 43 очка.

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