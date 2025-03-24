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Данила Козлов сравнил методы работы Мусаева и Игнашевича

Данила Козлов сравнил методы работы Мусаева и Игнашевича
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов сравнил требования главного тренера «быков» Мурада Мусаева с требованиями Сергея Игнашевича, под руководством которого играл в «Балтике».

— Требования Игнашевича и Мусаева конкретно к твоему функционалу отличаются?
— Да, но и футбол в «Балтике» отличался. У каждого свои требования, к которым прислушиваюсь. Мусаев — спокойный тренер, рассудительный. Он ставит свою игру и хочет, чтобы все соблюдали его требования. Мурад Олегович подходит к игрокам, если видит, что есть какие-то проблемы или настроение не очень. То есть работает на опережение, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игрок перешёл в «Краснодар» в июле 2024 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, где отметился тремя голами и двумя передачами.

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