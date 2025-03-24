Нагельсман: первый тайм матча с Италией был лучшим за время моего пребывания в сборной

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался об игре немцев в ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии. Итоговый результат матча 3:3, по сумме двух встреч сборная Германии одержала победу со счётом 5:4 и вышла в 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

«Первый тайм был очень впечатляющим — невероятно хорошим, лучшим за всё время моего пребывания в команде. Но бывают моменты, когда вы пропускаете голы. Большая разница была в том, что во втором тайме мы играли почти исключительно назад и через центр», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Германии сыграет с Португалией. Матч состоится 4 или 5 июня.