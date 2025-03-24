Нагельсман: первый тайм матча с Италией был лучшим за время моего пребывания в сборной
Поделиться
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался об игре немцев в ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии. Итоговый результат матча 3:3, по сумме двух встреч сборная Германии одержала победу со счётом 5:4 и вышла в 1/2 финала Лиги наций УЕФА.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Окончен
3 : 3
Италия
1:0 Киммих – 30' 2:0 Мусиала – 36' 3:0 Кляйндинст – 45' 3:1 Кин – 49' 3:2 Кин – 69' 3:3 Распадори – 90+5'
«Первый тайм был очень впечатляющим — невероятно хорошим, лучшим за всё время моего пребывания в команде. Но бывают моменты, когда вы пропускаете голы. Большая разница была в том, что во втором тайме мы играли почти исключительно назад и через центр», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.
В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Германии сыграет с Португалией. Матч состоится 4 или 5 июня.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2025
-
14:37
-
14:35
-
14:25
-
14:24
-
14:12
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:30
-
13:20
-
13:18
-
13:15
-
13:11
-
13:08
-
13:06
-
13:03
-
12:49
-
12:48
-
12:43
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:14
-
12:07
-
12:05
-
11:55
-
11:50
-
11:42
-
11:35
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:15