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Нагельсман: первый тайм матча с Италией был лучшим за время моего пребывания в сборной

Нагельсман: первый тайм матча с Италией был лучшим за время моего пребывания в сборной
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался об игре немцев в ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии. Итоговый результат матча 3:3, по сумме двух встреч сборная Германии одержала победу со счётом 5:4 и вышла в 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Окончен
3 : 3
Италия
1:0 Киммих – 30'     2:0 Мусиала – 36'     3:0 Кляйндинст – 45'     3:1 Кин – 49'     3:2 Кин – 69'     3:3 Распадори – 90+5'    

«Первый тайм был очень впечатляющим — невероятно хорошим, лучшим за всё время моего пребывания в команде. Но бывают моменты, когда вы пропускаете голы. Большая разница была в том, что во втором тайме мы играли почти исключительно назад и через центр», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Германии сыграет с Португалией. Матч состоится 4 или 5 июня.

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