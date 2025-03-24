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Данила Козлов рассказал о разговоре Смолова с молодыми игроками «Краснодара»

Данила Козлов рассказал о разговоре Смолова с молодыми игроками «Краснодара»
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов рассказал о разговоре Федора Смолова с молодыми игроками южного клуба.

— Смолов как-то жаловался на дерзость молодых. Какие у него в «Краснодаре» отношения с молодёжью?
— В ежовых рукавицах не держит. Недавно был пример: пришли молодые ребята из «Краснодара-2» и провели не очень хорошую тренировку. Он всех собрал и спокойно объяснил, что это шанс, которым надо пользоваться. Смолов подобрал правильные слова — уверен, что ребятам это поможет. Если они прислушаются, то извлекут пользу из слов Смолова, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск. Второе и третье место делят между собой «Спартак» и «Зенит», у обоих по 43 очка.

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