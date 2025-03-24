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Чонтофальски ответил, будет ли проблемой, если «Зенит» не выиграет титул в год столетия

Чонтофальски ответил, будет ли проблемой, если «Зенит» не выиграет титул в год столетия
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной Словакии Камил Чонтофальски ответил на вопрос, будет ли проблемой, если сине-бело-голубые не смогут выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона. 25 мая 2025-го «Зенит» отметит 100-летие.

– Если «Зенит» не станет чемпионом в год 100-летия — это большая проблема?
– Это не будет проблемой. «Зенит» — лучший клуб России последних лет, и если в какой-то год они не выиграют титул, то это естественно. Это просто футбол, тут нельзя выигрывать всё время, — приводит слова Чонтофальского Metaratings.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. «Зенит» выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет и ни разу не уступал в борьбе за чемпионство под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавляет команду с 2018 года.

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