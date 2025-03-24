«Спартак» и «Спартак-2» провели спарринг в формате «два тайма по 30 минут»

Сегодня, 24 марта, московский «Спартак» провёл спарринг со второй командой красно-белых. Матч состоял из двух таймов по 30 минут и завершился волевой победой основной команды со счётом 2:1.

На пятой минуте встречи полузащитник «Спартака-2» Антон Гурылёв перехватил мяч на чужой половине, переиграл голкипера Илью Помазуна и открыл счёт. На 20-й минуте защитник основной команды Даниил Денисов сравнял счёт после подачи с углового. На 35-й минуте отличился Хесус Медина, замкнув прострел Пабло Солари с правого края штрафной. Этот мяч оказался победным.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит».