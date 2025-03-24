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Борис Рапопорт: Аршавин — один из лучших игроков в истории «Зенита»

Борис Рапопорт: Аршавин — один из лучших игроков в истории «Зенита»
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт отреагировал на заявление экс-защитника сине-бело-голубых Радека Ширла, что Андрей Аршавин является лучшим футболистом в истории санкт-петербургского клуба.

«Не совсем правильно называть кого-то лучшим футболистом в истории «Зенита». Аршавин — очень серьёзная фигура, которая многое сделала для клуба. Я бы сказал, что Андрей — один из лучших игроков в истории питерской команды. В истории «Зенита» было много футболистов высокого класса в разных поколениях и на разных позициях на поле. Когда пришёл «Газпром», заиграл Аршавин и пошли результаты, в этот момент Андрей себя проявил.

Но я могу вспомнить 1950-60-е годы, когда играли Василий Данилов, Станислав Завидонов и Лев Бурчалкин. Это совсем другое поколение, их нельзя сравнивать. Ширл их просто не знает, а на его период карьеры пришлась совместная игра с Андреем», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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