Педри назвал имя игрока, без которого сборная Испании не вышла бы в 1/2 финала Лиги наций

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов, а также заявил, что без голкипера Уная Симона выход в следующую стадию был бы невозможен. Испанцы одержали победу в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:4 пен.) и вышли в 1/2 финала турнира.

«Это было бы невозможно без Уная [Симона], который всегда совершает один или два сейва. Это был тяжёлый матч. Нидерланды — отличная команда, которая играет в хороший футбол, и они всегда стараются владеть мячом. Мы начали хорошо, но каждый раз, когда мы выходили вперёд, они сравнивали счёт. Дело дошло до пенальти, но у нас есть Унай», — приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.