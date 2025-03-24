Педри назвал имя игрока, без которого сборная Испании не вышла бы в 1/2 финала Лиги наций
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов, а также заявил, что без голкипера Уная Симона выход в следующую стадию был бы невозможен. Испанцы одержали победу в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:4 пен.) и вышли в 1/2 финала турнира.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 3
5 : 4
Нидерланды
1:0 Оярсабаль – 8' 1:1 Депай – 54' 2:1 Оярсабаль – 67' 2:2 Матсен – 79' 3:2 Ямаль – 103' 3:3 Симонс – 109'
«Это было бы невозможно без Уная [Симона], который всегда совершает один или два сейва. Это был тяжёлый матч. Нидерланды — отличная команда, которая играет в хороший футбол, и они всегда стараются владеть мячом. Мы начали хорошо, но каждый раз, когда мы выходили вперёд, они сравнивали счёт. Дело дошло до пенальти, но у нас есть Унай», — приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.
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