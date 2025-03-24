Рэпер Macan выступит на товарищеском матче сборных России и Замбии

Пресс-служба сборной России по футболу объявила, что известный рэпер Macan исполнит трек «Останься образом» после финального свистка матча с национальной командой Замбии. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 25 марта, начало — в 20:00 мск.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.