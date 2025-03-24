Рэпер Macan выступит на товарищеском матче сборных России и Замбии
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Пресс-служба сборной России по футболу объявила, что известный рэпер Macan исполнит трек «Останься образом» после финального свистка матча с национальной командой Замбии. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 25 марта, начало — в 20:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.
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