Игрок сборной Замбии Кангва поделился ожиданиями от матча с Россией

Бывший футболист тульского «Арсенала» и игрок сборной Замбии Кингз Канва высказался в преддверии товарищеского матча с национальной командой России, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Это будет очень интересная игра против хорошей команды с сильными футболистами. Мы хорошо подготовились к этой игре. Нам сказали, что Дзюба не будет играть, но знаю и других футболистов сборной России», — сказал Кангва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.