Деменко: если Глушенков так говорит о «Зените», он хочет покинуть команду

Известный российский экс-футболист Максим Деменко отреагировал на очередное резонансное высказывание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Накануне игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче РПЛ всего три раза.

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«Однозначно, слова Глушенкова о «Зените» подвергнутся критике. Зачем это выносить в прессу? Если ты чем-то недоволен, то есть тренерский штаб и руководство клуба, которым ты можешь высказать свою точку зрения. Для меня непонятно, когда футболист так высказывается прессе. Если он так говорит, значит, хочет покинуть «Зенит». Он хочет подчеркнуть свою персону, чтобы начались разговоры. Возможно, даже его агенты уже начали какие-то переговоры.

По крайней мере, «Зенит» выпишет Глушенкову штраф за такие слова. Максим не имеет права так публично говорить о клубе, даже если ему что-то не нравится. Хотя у него есть максимальное доверие со стороны Семака», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.