Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сан-Марино — Румыния. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рыночная стоимость Александра Головина упала на € 5 млн — Transfermarkt

Рыночная стоимость Александра Головина упала на € 5 млн — Transfermarkt
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин потерял € 5 млн в трансферной стоимости. Об этом сообщил авторитетный интернет-портал Transfermarkt. После обновления во французской лиге рыночная стоимость Головина составляет € 25 млн.

Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
играть
Реклама
Рекламодатель: Реклама.18+. ООО«Фортуна».ИНН:6164205110
2RanymTCzxq

Напомним, Александр не играл с 7 февраля из-за травмы приводящей мышцы бедра. В нынешнем сезоне Александр провёл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. «Монако» после 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.

Материалы по теме
Головин — вне заявки «Монако» на матч с «Анже», игрок пропустил пять встреч из-за травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android