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Гришин: можно сказать, что матч России и Замбии будет противостоянием Гранта и Карпина

Гришин: можно сказать, что матч России и Замбии будет противостоянием Гранта и Карпина
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о главном тренере сборной Замбии Аврааме Гранте, ранее возглавлявшем лондонский «Челси», в преддверии товарищеского матча со сборной России, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Грант — это серьёзнейший тренер, который выигрывал титулы, работал в «Челси». Здесь даже говорить не о чем. Это человек, который прошёл сумасшедшую тренерскую школу. Думаю, какие‑то футбольные защепки для сборной России он постарается построить, исходя из тех футболистов, которые у него есть. Можно сказать, это будет противостояние Гранта и Карпина. Будем смотреть и радоваться этому футболу», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.

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