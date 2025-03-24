Погребняк рассказал, что может вызывать дополнительный интерес к матчу Россия — Замбия

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался в преддверии товарищеского матча сборной России с национальной командой Замбии, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

— Что должно случиться, чтобы матч сборной России с Замбией вызвал интерес?

— Чтобы матч был более интересным, надо вызвать Кержакова. Дать такой ответный шаг, чтобы у него был шанс. Я на матче буду. Не скажу, что игра вызывает особый интерес. С точки зрения скучания по международным играм придётся посетить. Ну и на стадионе «ВТБ Арена» всегда приятно находиться», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.