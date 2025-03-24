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Экс-игрок «Урала» Лунгу назвал самых сильных футболистов, с которыми пересекался в РПЛ

Экс-игрок «Урала» Лунгу назвал самых сильных футболистов, с которыми пересекался в РПЛ
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Бывший футболист екатеринбургского «Урала» Чисамба Лунгу назвал имена самых сильных игроков Российской Премьер-Лиги, против которых ему удалось сыграть.

— Самый сильный из тех, против которого ты играл в России?
— Из защитников — Березуцкие. Перед каждым матчем с ЦСКА я понимал: будет очень тяжело. Ещё выделю Луиша Нету и Жиркова из «Зенита». Из атакующих назову Олега Шатова. Когда даёшь ему мяч, он просто уничтожит тебя. Дзагоев и Дзюба тоже топ.

— Самый сильный иностранец в РПЛ?
— Халк, — приводит слова Лунгу Sport24.

Чисамба Лунгу выступал за «Урал» с 2010 по 2017 год. За это время замбийский полузащитник успел провести за екатеринбуржцев 151 матч, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Вместе с российским клубом игрок стал победителем Первой лиги. Также в активе Лунгу 50 встреч и один гол за сборную Замбии.

Также Чисамба выступал за «Аланьяспор» и ряд замбийских клубов.

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