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Бывший директор «Чертаново» Ларин пожелал Наилю Умярову перейти в «Реал» Мадрид

Бывший директор «Чертаново» Ларин пожелал Наилю Умярову перейти в «Реал» Мадрид
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин пожелал полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову перейти в «Реал» Мадрид.

«Я всегда считал Наиля отличным футболистом. Не удивлён, что он показывает игру высокого класса. Я всегда говорил, что это футболист для «Спартака» на 10 лет, а сейчас пошёл седьмой год.

На самом деле, роль личности в истории — тема обсуждаемая. Любую команду можно представить без любого футболиста. Сейчас даже «Барселона» играет без Месси. Я бы не говорил, что без Умярова нельзя представить нынешний «Спартак», любому можно найти замену. Пусть Наиль уедет в мадридский «Реал», а вместо него в «Спартаке» будет свой воспитанник. Я буду только за это», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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