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Черчесов — о сборной России на Евро-2020: я не видел эту команду командой, я же не слепой

Черчесов — о сборной России на Евро-2020: я не видел эту команду командой, я же не слепой
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Бывший тренер «Спартака», «Динамо» и сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальная команда не была командой в прямом смысле этого слова на чемпионате Европы — 2020. Россия не вышла из группы на Евро-2020, заняв четвёртое место после Финляндии, Дании и Бельгии.

«Ну, стали бы мы чемпионами Европы? Вряд ли. Но я не видел эту команду командой. Я же не слепой, я же их знаю. Поэтому вот такое решение было принято внутри тренерского штаба, в какую сторону мы двигаемся и так далее. И вот потом, ну так получилось, что со мной расстались, ну и принял Карпин. Вот я это так воспринимал, и сегодня это могу подтвердить, было бы, я бы то же самое опять сделал», — сказал Черчесов в выпуске программы «Коммент.Шоу».

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