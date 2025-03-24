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Защитник сборной Замбии: мы уже в России, тут самая холодная погода в моей жизни!

Защитник сборной Замбии: мы уже в России, тут самая холодная погода в моей жизни!
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Защитник сборной Замбии Кабасо Чонго высказался в преддверии товарищеского матча с национальной командой России, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что вы ждёте от матча с Россией?
— Игра должна быть очень сложной. Но мы готовы добиться нужного результата.

— Вы уже в Москве. Какие первые впечатления?
— Да, мы уже прилетели. Погода слишком холодная — самая холодная в моей жизни! Это меня удивило, но мы адаптируемся к этому. Всё будет хорошо, — сказал Чонго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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