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Погребняк: футболистам «Зенита» надо позакрывать рты и сконцентрироваться на чемпионате

Погребняк: футболистам «Зенита» надо позакрывать рты и сконцентрироваться на чемпионате
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на очередное резонансное высказывание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Ранее игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче РПЛ всего три раза. Также Андрей Мостовой выразил непонимание, почему выпал из стартового состава.

«Сергей Богданович умеет контролировать раздевалку. Не думаю, что он оставит это. Если слова Мостового и Глушенкова — это действительно так, то Семак с этим разберётся. У него всё чётко! Мне кажется, футболистам «Зенита» надо рты-то позакрывать и сконцентрироваться на концовке чемпионата. И добыть долгожданную победу в 100-летие клуба», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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