Игрок сборной Замбии Чонго: знаю Аршавина — такие футболисты вдохновляют

Защитник сборной Замбии Кабасо Чонго ответил, что ранее знал о России. Он высказался в преддверии товарищеского матча с российской национальной командой, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

— Что вы знали о России до приезда сюда?

— До этого я не был в России, это мой первый раз. Поэтому я мало что знал о вашей стране.

— Вы знаете кого-то из российских футболистов?

— Да, мы знаем многих, это хорошие игроки. Интересно с ними посоревноваться. Знаю Аршавина, такие футболисты вдохновляют, — сказал Чонго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.