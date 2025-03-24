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Игрок сборной Замбии Чонго: знаю Аршавина — такие футболисты вдохновляют

Игрок сборной Замбии Чонго: знаю Аршавина — такие футболисты вдохновляют
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Защитник сборной Замбии Кабасо Чонго ответил, что ранее знал о России. Он высказался в преддверии товарищеского матча с российской национальной командой, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

— Что вы знали о России до приезда сюда?
— До этого я не был в России, это мой первый раз. Поэтому я мало что знал о вашей стране.

— Вы знаете кого-то из российских футболистов?
— Да, мы знаем многих, это хорошие игроки. Интересно с ними посоревноваться. Знаю Аршавина, такие футболисты вдохновляют, — сказал Чонго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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